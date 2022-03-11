"По мирних об'єктах Харкова використовували авіаційні фугасні бомби", - російський підполковник

Радіус ураження боєприпаса складає 60 метрів.

Під час бомбардування цивільної інфраструктури Харкова використовували авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі, калібром 250 і 500 кг.

Про це віськовополонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку заявив під час пресконференції.

"По мирних об'єктах Харкова використовували авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі, калібром 250 і 500 кг. Радіус ураження 60 метрів", - сказав він.

Тим часом, стало відомо, що російські військові обстріляли Харківський фізико-технічний інститут і пошкодили дослідницьку ядерну установку, руйнування якої може призвести до екологічної катастрофи не лише в Україні, а й за її межами.

ТСН.ua

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