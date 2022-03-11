"По мирних об'єктах Харкова використовували авіаційні фугасні бомби", - російський підполковник

Радіус ураження боєприпаса складає 60 метрів.
Під час бомбардування цивільної інфраструктури Харкова використовували авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі, калібром 250 і 500 кг.
Про це віськовополонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку заявив під час пресконференції.
"По мирних об'єктах Харкова використовували авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі, калібром 250 і 500 кг. Радіус ураження 60 метрів", - сказав він.
Тим часом, стало відомо, що російські військові обстріляли Харківський фізико-технічний інститут і пошкодили дослідницьку ядерну установку, руйнування якої може призвести до екологічної катастрофи не лише в Україні, а й за її межами.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація