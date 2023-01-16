"На місці сходової клітки було провалля": мешканець зруйнованої ракетою багатоповерхівки у Дніпрі розповів про порятунок (відео)

Мешканець Дніпра Євген Ботвинов із дружиною був удома, у квартирі на горішньому поверсі дев’ятиповерхівки, коли в їхній будинок влучила російська ракета. Через повністю зруйновану сходову клітку вибратися із помешкання вони не могли. Чоловік відчайдушно сигналізував рятувальникам ліхтариком і його помітили.

Відеорозповідь з історією його порятунку опублікована у ТікТок donbass.realii.

Євген пригадує, що у перші хвилини після вибуху крикнув дружині: "Давай швидко збиратися, беремо документи і по сходах утікаємо".

"Коли ми хотіли вибігти на сходову клітку, я побачив, що її нема, там провалля - до першого поверху", - розповідає він про пережите жахіття.

Зрозумівши, що з квартири не вибратися, Євген надав першу допомогу дружині, в якої сильно кровоточила голова біля скроні. Після чого почав сигналізувати з вікна кухні ліхтариком, сподіваючись, що його побачать рятувальники та прийдуть на допомогу.

"Узяв ліхтарик і з вікна кухні світив МНСівцям, щоб вони побачили, що я є. У мене була тверда впевненість, що так напевно в кожній квартирі відбувається. Потім виявилося, що світив тільки я", - розповідає він.

Квартира Євгена зруйнована, вціліла тільки вітальня, а кухня і санвузол - без стіни.

"Якби ми були на кухні, нас би викинуло чи вбило би осколками", - припускає дивом врятований чоловік.

♬ оригінальний звук - donbassrealii @donbass.realii Евгений чудом уцелел во время ракетного удара России по 9-этажке в Днепре. Вы могли видеть фото с ним: на верхнем этаже разрушенного дома он фонариком давал знать спасателям, что жив. Послушайте, что нам рассказал Евгений По последним данным властей, из-за ракетного удара по жилому массиву «Победа» в Днепре погибли 40 человек #днепр

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок влучання російської ракети в дев'ятиповерховий будинок загинуло щонайменше 40 людей, серед яких 2 дитини, поранення отримали 75 осіб, з них 15 дітей. Доля десятків людей залишається невідомою.

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