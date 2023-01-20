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На місці трагедії в Дніпрі знайшли величезну суму грошей: шукають власника

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На місці трагедії в Дніпрі знайшли величезну суму грошей: шукають власника

Фото: Офіс генерального прокурора

Гроші передали поліції.

У руїнах багатоповерхового будинку в Дніпрі, куди 14 січня влучила російська ракета, знайшли "дуже велику суму грошей". Точна сума, валюта та упаковка не розголошується.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції", - зазначив мер.

Правоохоронці повернуть гроші власнику, який зможе назвати точну суму грошей, валюту та розповісти, як вони були упаковані.

Нагадаємо, подальша доля зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі буде відома в найближчі дні. Фахівці проведуть обстеження та визначать, які квартири можливо відбудувати, а які потребуватимуть демонтажу. Мерія та обласна адміністрація виплатять гроші кожній постраждалій родині, що втратила житло.

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Дата публікації
Перегляди
1680
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