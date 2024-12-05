На місці ворога я б не зупинялась: Берлінська відповіла, чи може Росія припинити війну

Вона заявила, що Кремль навчився жити під санкціями, і навіть попри міжнародний тиск, продовжує зміцнювати свою армію.

Росія не має підстав для зупинки на війні, адже Кремль побудував систему, яка дозволяє йому адаптуватися до санкцій та міжнародного тиску.

Про це повідомила українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська в інтерв'ю для "Телеграфу".

"На місці ворога я б не зупинялась. Коли починаються ці безкінечні конференції на тему відбудови і того, яка буде візія України 2035 чи 2050… Ці всі порожні балачки на яких лініях ми домовимось з Путіним. У мене питання: а з якої радості ви вирішили, що він взагалі має домовлятись? Ну чому? Я б на його місці не зупинялася", - зазначила Берлінська.

За її словами, Кремль навчився жити під санкціями, і навіть попри міжнародний тиск, продовжує зміцнювати свою армію.

"Він тільки-тільки розігрів свою воєнну машину, вони навчилися жити під санкціями, домовилися про партнерство з рядом інших країн тоталітарно-авторитарного типу, локалізували виробництво багатьох технологій, навчилися затягувати комплектуючі навіть під санкціями через проксі-союзників. Мають тіньовий флот, продають нафту, ресурсу людського більш ніж достатньо", - заявила волонтерка.

Вона підкреслила, що агресор має достатньо ресурсів і мобілізаційного потенціалу для продовження війни, а також використовує найманців зі всього світу, яких вербує за гроші.

"Це теж мислення таке, от ми щось віддамо (умовно Донецьку, Луганську області чи Крим) і вони зупиняться. Чому ми так думаємо? Бо нам так хочеться думати? І от звідки взялися тоді ці безкінечні конференції про відбудову і як ми будемо перемагати і як все чудово буде через 15 років", - додала Берлінська.

Нагадаємо, Україна починає переговори з командою Трампа про закінчення війни та планує заявити про свою готовність до миру.

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