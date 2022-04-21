На місці затоплення крейсера "Москва" окупанти проводять пошукові роботи

У Чорному морі росіяни проводять пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва".

Росіяни продовжують блокувати судноплавство у Чорному морі.

Про це повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"В Чорноморській операційній зоні зберігається присутність того самого складу корабельного угруповання противника. Продовжуючи блокування судноплавства, ворожим флотом проводиться розвідка, перевезення вантажів та пошукові заходи на місці затоплення крейсера “Москва", – сказав офіцер.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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