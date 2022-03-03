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На місці збитого російського літака під Бородянкою знайшли рештки пілота-окупанта (фото)

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На місці збитого російського літака під Бородянкою знайшли рештки пілота-окупанта (фото)

Фото: Телеграм-канал Антона Геращенка, радника МВС України

Чудова робота українських ППО.

Під селищем Бородянка Київської області, яке напередодні було зруйноване російськими окупантами, знайшли рештки ворожого пілота.

Серед шматків одягу пілота літака країни-агресора вщент розірваний шолом та чоботи. На шоломі написано останні три літери "…нов".

Відповідними кадрами, надісланими з поліції Київської області, поділився Телеграм-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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