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"На місці зі зброєю в руках": Білецький закликав не коментувати перебіг евакуації бійців з "Азовсталі"

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"На місці зі зброєю в руках": Білецький закликав не коментувати перебіг евакуації бійців з "Азовсталі"

Фото: Право на владу

Засновник полку "Азов", лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що контактує з українськими захисниками маріупольського заводу "Азовсталь". Політик закликав не коментувати перебіг евакуації бійців.

Білецький запевнив, що в бійців полку "Азов" усе добре і вони перебувають "на місці зі зброєю в руках".

Про це засновник полку закликав у відеозверненні в Мережі 17 травня.

Він зауважив, що 82 доби оборонці Маріуполя билися в неймовірних умовах. Понад 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні за величезної чисельної переваги ворога, за жахливих авіаційних, корабельних ударів, артилерійських бомбардуваннях тощо.

"Вони зробили речі, які, безумовно, ввійдуть, повинні ввійти в підручники з військової історії. Зараз головне завдання – це спасти "сталевих людей". Вони ще знадобляться, безумовно, Україні", – зазначив Білецький.

"Головне зараз: не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами самій операції по спасінню бійців. Тому в мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь "секрети", "інсайди", і хоче з усім світом поділитися цими "інсайдами" – залиште їх при собі, як і власні думки. Через дві-три доби, я думаю, що сам гарнізон доведе, дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося", – закликав політик.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. 

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

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