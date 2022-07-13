На місці зруйнованої багатоповерхівки в Часовому Яру знайшли ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 48

В Часовому Яру на місці зруйнованої окупантами багатоповерхівки виявили ще одно тіло.

На місці зруйнованої багатоповерхівки в Часовому Яру Донецької області виявили ще одне тіло загиблої людини. Таким чином в наслідок ворожого обстрілу загинули 48 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Станом на 19:00 - під час проведення робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено ще одне тіло загиблої особи. Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них одна дитина, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що ввечері 9 липня російські війська ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр. Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю знищено два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей.

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