На місцях відступу військових РФ з Антоновського мосту знайдено купу їхніх документів

На місцях відступу військових РФ з Антоновського мосту знайдено купу їхніх документів

Є ймовірність, що можуть бути нові обстріли.

Два дні велися запеклі бої на Антоновському мосту у передмісті Херсона, коли росіяни відступили, наші знайшли документи військових РФ. Живі чи неживі їх власники - поки невідомо.

Повідомляє кореспондентка ТСН.

Вчора через міст прорвалася російська техніка, пішла на Миколаїв і Мелітополь. За Херсоном на трасі в бік Миколаєва наші розбили ворожу колону.

Військові РФ на Херсонщині

Сьогодні під час обстрілів мосту постраждало багато будинків у навколишніх селах і селищах.

Може бути ще один обстріл. Зараз жителів села Антонівка що біля мосту, евакуйовують.

Мешканці області повідомляють про численні колони ворожої техніки, що йдуть з Криму у бік Херсона.