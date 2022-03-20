На мітингу в окупованому Бердянську російські військові затримують та нещадно б'ють людей (відео)

Також для розгону людей окупанти здійснили кілька пострілів у повітря.

В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області місцеві жителі вийшли на проукраїнський мітинг з синьо-жовтою символікою. Люди вимагають, аби загарбники пішли з міста за напрямком корабля. На що окупанти почали розганяти мирний протест насильницькими методами.

Відео мітингу поширюють у телеграм-каналах.

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Мітингувальники з прапорами в руках співали українські пісні. На протест проти окупації вийшли як дорослі, так і діти. Мирна акція не сподобался окупантам, на що вони почали затримувати мітингувальників та нещадно бити. Також для розгону людей окупанти здійснили кілька пострілів у повітря.

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