На морі кардинально змінилися правила: Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні

На морі кардинально змінилися правила: Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні

Арестович вважає, що наразі російський чорноморський флот перебуває у складному становищі, адже "повністю змінилися правила гри на морі".

Українські захисники вкотре вдарили по позиціях російських окупантів на острові Зміїний.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Там (на Зміїному. - Ред.) було багато "жирних" цілей і по них вранці прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике", - сказав він.

За його словами, наразі кількість втрат важко встановити.

Арестович вважає, що наразі російський чорноморський флот перебуває у складному становищі, адже "повністю змінилися правила гри на морі".

"Їм потрібно прийти до тями від шоку, знайти добровольців на доправлення вантажів на Зміїний, і тих, хто буде там сидіти. І як діяти в умовах, коли вони більше не є невразливими", - зазначив він.

На питання, чи змінили правила гри британські ракети, які начебто отримала Україна, Арестович жартома сказав, що російські військові багато курять у невстановлених місцях, тому трапляються пожежі та вибухи.

Також Арестович спростував заяву російського терориста і одного з перших ватажків бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, що начебто російський флот у Чорному морі повним складом пішов на Одесу.

"Ніхто ні у який десант не пішов. Вони вишикувалися вздовж західного узбережжя Криму і скоріш за все, носії крилатих ракет, всі 6 одиниць, які там були, готують масовий пуск ракет. Сьогодні-завтра-післязавтра я рекомендую всім громадянам України, особливо киянам, зокрема, жителям Печерська, не нехтувати попередженнями повітряної тривоги", - каже радник ОП.

Він зазначає, що "прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, але саме киянам треба бути обережними.