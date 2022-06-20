На морі кардинально змінилися правила: Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні

Арестович вважає, що наразі російський чорноморський флот перебуває у складному становищі, адже "повністю змінилися правила гри на морі".
Українські захисники вкотре вдарили по позиціях російських окупантів на острові Зміїний.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"Там (на Зміїному. - Ред.) було багато "жирних" цілей і по них вранці прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике", - сказав він.
За його словами, наразі кількість втрат важко встановити.
Арестович вважає, що наразі російський чорноморський флот перебуває у складному становищі, адже "повністю змінилися правила гри на морі".
"Їм потрібно прийти до тями від шоку, знайти добровольців на доправлення вантажів на Зміїний, і тих, хто буде там сидіти. І як діяти в умовах, коли вони більше не є невразливими", - зазначив він.
На питання, чи змінили правила гри британські ракети, які начебто отримала Україна, Арестович жартома сказав, що російські військові багато курять у невстановлених місцях, тому трапляються пожежі та вибухи.
Також Арестович спростував заяву російського терориста і одного з перших ватажків бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, що начебто російський флот у Чорному морі повним складом пішов на Одесу.
"Ніхто ні у який десант не пішов. Вони вишикувалися вздовж західного узбережжя Криму і скоріш за все, носії крилатих ракет, всі 6 одиниць, які там були, готують масовий пуск ракет. Сьогодні-завтра-післязавтра я рекомендую всім громадянам України, особливо киянам, зокрема, жителям Печерська, не нехтувати попередженнями повітряної тривоги", - каже радник ОП.
Він зазначає, що "прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, але саме киянам треба бути обережними.
Раніше Олексій Арестович розповів, що у Херсоні з автомата розстріляли трьох російських ФСБівців.
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