"На Москву, але влітку": німець із Міжнародного легіону відповів на закиди росіян "на Берлін" 

У ГУР нагадують, що Міжнародний легіон - це унікальне явище в історії російсько-української війни.

Воїн Інтернаціонального легіону на псевдо "Ганс", який приїхав із Німеччини воювати за незалежність України, розповів про свою мотивацію і відреагував на закиди росіян "Можем повторить" і "на Берлін".

Про це йдеться у проєкті "Бомбардир".

"Коли росіяни кричать "на Берлін" і "можем повторіть", мені це просто смішно. У нас німців теж є приказка: "на москву, але влітку". Мені і багатьом моїм друзям байдуже, що теревенить лисий чоловік у москві, тому що він все одно нічого не досягне", - розповів "Ганс".

У ГУР нагадують, що Міжнародний легіон - це унікальне явище в історії російсько-української війни: десятки тисяч громадян з різних країн світу після початку повномасштабного вторгнення Москви прибули до України "боротись проти московського зла".

Історію виникнення підрозділу та бойовий шлях легіонерів - дивіться у відео.

Нагадаємо, колишня депутатка парламенту Швеції підписала контракт із ЗСУ.

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