"На Москву наступати не будемо": всі подробиці візиту Зеленського до звільненого Херсона

Президент відвідав Херсон після звільнення. До цього місто перебувало в окупації понад вісім місяців.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона.

Глава держави поспілкувався з українськими військовими.

"Ми просуваємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", — підкреслив він, звертаючись до захисників перед будівлею адміністрації на головній площі міста, де знову майорить український прапор.

Фото: Associated Press

Спочатку, коли президента запитали, чому він вирішив приїхати до Херсону, а не привітав зі звільненням міста з Києва, Зеленський відповів: "А як же херсонські кавуни?"

Але далі пояснив, що для нього "важливо бути тут і підтримувати херсонців".

"Підтримувати людей, щоби вони відчували, що ми не тільки говоримо і не тільки обіцяємо. А реально повертаємося і піднімаємо наш прапор. А ще хочеться якоїсь емоції, якоїсь енергії від людей отримати, бо це мотивує", - заявив український президент.

Відповідаючи на запитання, куди далі рухатимуться українські війська, Зеленський заявив, що це не буде Москва.

"Не на Москву. Нас не цікавлять території іншої країни", — висловився президент.

Володимир Зеленський подякував НАТО та іншим партнерам за допомогу у захисті проти Росії, наголосивши, що надання США артилерійських систем HIMARS змінило ситуацію на полі бою.

Як вітали президента у місті

У Мережу з’явилося відео, як мешканці міста вітають Зеленського. Особливо розчулює момент, коли люди на балконі вітаються з президентом, а він махає їм у відповідь.

Що сказали у Кремлі про візит Зеленського до Херсона

Водночас у Кремлі і надалі твердять, що Херсон є "територією Росії". Коли у речника президента Путіна Дмитра Пєскова запитали про візит Зеленського до Херсона, той відповів: "Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ".

Звільнення Херсона

Українські військові зайшли до Херсона 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.

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