На музичній премії "Ґреммі" зазвучить вірш-молитва від української поетеси

А супер-зірка написала пісню для підтримки України.

Найпрестижнішу музичну премію «Ґреммі» вручають цієї ночі у Лас-Вегасі. Організатори церемонії підготували спеціальний номер, щоб привернути увагу до війни в Україні. Мільйони глядачів в усьому світі побачать спеціальний номер, в якому участь візьмуть мисткині з України.

Про це йдеться в ТСН.

Особливо після Оскару, де був дуже невиразний відгук про війну, дуже приємно відзначити, що продюсери «Ґреммі» на відміну від Оскару, вирішили висловити свою позицію і вшанувати Україну.

На жаль, до того, як цей номер вийде в ефір, а це буде о 4.50 за українським часом, не можна назвати виконавця, але це супер-зірка американської музики, багаторазовий володар «Ґреммі» та «Оскара», написав пісню. І разом із ним в цьому номері будуть дві українки - співачка та поетеса. Поетеса Люба Якимчук, вона читатиме у цьому номері свій вірш-молитву, яку переклали англійською:

«Отче наш, що є на небі

У повному місяці та в порожньому сонці,

Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть

На лінії вогню

І вони не хочуть її покидати, як домовину

Хліб наш насущний віддай голодним

І нехай вони перестануть їсти одне одного

І прости нам зруйновані міста наші,

Хоч ми і не прощаємо цього ворогам нашим

Захисти і вбережи моїх батьків, мого чоловіка, моє дитя

І мою батьківщину».

А стало таке можливо після того, як до перекладачки Зені Томпкінс, американки з українськими коренями, зателефонували продюсери «Ґреммі», і сказали, що хочуть зробити на церемонії колаборацію з українськими митцями. І власне почали шукати, із ким.

Зеня згадала про Любу Якимчук, вона уродженка Луганщини, але після 2014 року жила у Києві, а тепер разом із сином вирвалася до Європи. І Зеня, і Люба кажуть, що вся команда «Ґреммі» з надзвичайною теплотою і підтримкою ставиться до них, до усіх українців. І хоч все в американських традиціях від трималося в умовах суворої секретності.

«Тут один співак написав пісню і він вперся, здається, побачите сьогодні, хто. Хотів якось пошанувати Україну і події в Україні. Але то, знаєш, мені навіть не зізнались, мені аж три дні тому зізнались, хто той співак є. Мені постійно говорили артист. Ми навіть не знаємо, до кого ми тут йдемо і що тут планується. Але то, здається, він просував», - каже перекладачка.

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