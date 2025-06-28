На напрямку Дніпровської адмінмежі багато наших підрозділів мають низький рівень забезпечення - військовий

ЗСУ / © Associated Press

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Окупаційні війська РФ продовжують активні наступальні дії на Дніпровському напрямку — бойові дії там лишаються надзвичайно запеклими. На окремих ділянках фронту українські підрозділи мають критичний дефіцит ударних та розвідувальних безпілотників, що ускладнює оборону й дозволяє ворогу просуватися вперед.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Генічеська Станіслав Бунятов, позивний «Осман» у Telegram.

За його словами, хоча окремі українські частини демонструють стійкість, відбивають ворожі штурми та навіть повертають раніше втрачені позиції, загальна ситуація залишається напруженою.

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«На напрямку Дніпровського кордону тривають запеклі бої. Багато наших підрозділів мають низький рівень забезпечення ударними та розвідувальними БПЛА, що дозволяє ворогу просуватися вперед. Попри це, окремі підрозділи демонструють позитивні результати — успішно відбивають штурми та повертають втрачені позиції. Однак їх недостатньо для стабілізації ситуації на всьому напрямку», — підкреслив Бунятов.

Станіслав Бунятов наголошує на необхідності покращення матеріального забезпечення військових, щоб зміцнити оборону та не дати ворогу шансів на просування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна зі 15 бригад, яка нещодавно зайшла на Сумський напрямок, має низький рівень боєздатності, взаємодії між батальйонами та загальної підготовки.