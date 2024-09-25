На напрямку Глибокого ворог завів підрозділи "Ахмат": у ЗСУ розповіли про ситуацію там

На напрямку Глибокого в Харківській області ворог завів підрозділи "Ахмат", щоб примусити російських військових штурмувати. Наразі ініціатива перебуває у руках українських сил.

Про це командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Він повідомив, що на відтинку Глибокого противник продовжує проводити ударно-штурмові дії. Інтенсивність тримає на середньому рівні. Так чи інакше ворог намагається накопичувати додаткові сили та засоби для проведення ударно-штурмових дій.

"Паралельно противник завів на відтинок підрозділи "Ахмат". Це свідчить про те, що за рахунок діяльності Сил оборони противник був певним чином деморалізований. Підрозділи "Ахмат" з’являються переважно там, де потрібно навести лад в російських окупаційних військах – як регулярних, так і в приватних військових компаніях типу "Шторм-Z". Тому що саме "кадирівці" мають повноту влади щодо покарання, примусу і навить винесення смертельних вироків на полі бою", – розповів Федоренко.

Він додав, що це впливає на ворожі війська таким чином, що після отримання несуттєвого поранення вони обирають пустити собі кулю в голову, бо "бояться своїх же".

"На поточний момент в руках Сил оборони ініціатива знаходиться повною мірою. Противник успіху не має. І ми розуміємо, що з часом противник буде нарощувати свої зусилля", – додав командир батальйону "Ахіллес".

До слова, напередодні в ЗСУ повідомили, що головна логістична дорога на Харківщині Борова – Куп'янськ-Вузловий – Куп’янськ перебуває під вогневим контролем російської армії. На цій ділянці фронту є загроза.

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