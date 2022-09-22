"На нас бігло троє дикунів, тепер – шестеро": військовий експерт вказав на серйозну помилку українців

Не варто недооцінювати росіян, яких женуть на війну, навіть якщо це алкоголіки, каже Петро Черник.

Мобілізовані росіяни поповнять ряди механізованих і танкових військ, частина – стануть артилеристами.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник.

"Переважно це буде піхота", – каже Петро Черник.

Аналізуючи відео, які з’явились в мережі та на яких на вигляд не дуже тверезі росіяни їдуть на війну, Черник відповів так: "Ми робимо дуже серйозну помилку, намагаючись побачити в їхньому бардаку якісь позитивні ознаки для нас. Мовляв, ці солдати не зможуть воювати. Це помилка. Ми намагаємось дивитись на них крізь призму підготовки нашого солдата, який для нас є цінністю. Але у Росії інша філософія ставлення до солдата. Для них він – це м’ясо, яке відпрацює максимум три боя і загине. Якщо солдат навіть алкоголік, то він зможе взяти в руки автомат, дві гранати та РПГ, після чого піде вмирати. І поки ми його знищимо, він ще здійснить постріл в наш бік".

Про саму мобілізацію Петро Черник каже, що, навіть, на старті вона не буде вдалою.

"Соціальні напруження з виходами на площі почались. Кілометрові черги зі спробою втекти, викуплені на місяць вперед авіаквитки – це ознака того, що соціальний протест починається", – каже Черник.

На питання про те, як краще підготуватись Україні до "зустрічі" тих, кого Путін відправив на забій, експерт відповів так: "Як готувались, так і готуємось. Скажу умовно: на нас бігли троє дикунів, а тепер – шестеро".

Нагадаємо, в секретному пункті наказу про мобілізацію йдеться про мільйон призовників, які підлягають “частковій” мобілізації. Про це повідомив ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

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