"На нас чекає дуже складна війна": Данілов заявив про недостатність допомоги для паритету з ворогом

"На нас чекає дуже складна війна": Данілов заявив про недостатність допомоги для паритету з ворогом

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні допомоги все ще недостатньо, щоб Україна мала паритет із окупантами у важкому озброєнні.

Данілов зазначив, що 30 червня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію по всьому фронту.

Про це секретар РНБО написав у Мережі.

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто. Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", – йдеться у повідомленні.

Данілов також поінформував про завершення перевірки Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з боку Білорусі. Найскладнішою серед фронтів є ситуація в Лисичанську, непроста – біля Ізюму.

Секретар РНБО також зауважив, що Росія обстрілює територію України з Каспія, Криму, Білорусі та власної території.

"Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги", – закликав Данілов.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Третя світова війна почалася 24 лютого 2022 року, а Україна лише стала першим полем бою цього глобального конфлікту.

Мапа боїв на 127-й день повномасштабного вторгнення

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