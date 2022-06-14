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"На наших руках кров": Шварценеггер розкритикував Європу за співпрацю з Росією

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"На наших руках кров": Шварценеггер розкритикував Європу за співпрацю з Росією

Фото: Associated Press

Відомий американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розкритикував Європу через війну в Україні.

Він наголосив, що поки Росія запускає по Україні ракети, Європа продовжує співпрацювати з агресоркою. 

Про це пише DW. 

“1300 ракет, які Росія випустила за перші два місяці війни по Україні, коштували 7,7 млрд євро. За цей же час Європа заплатила росіянам 44 млрд євро за енергоносії. На наших руках кров. Ми повинні зробити все, щоб позбавитися нашої залежності від викопного палива”, – сказав Шварценеггер під час виступу під час на кліматичній конференції в Австрії.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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