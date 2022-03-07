"На нашому прапорі немає крові": Зеленський нагадав, як Україна завжди допомагала іншим державам

"На нашому прапорі немає крові": Зеленський нагадав, як Україна завжди допомагала іншим державам

Україна ніколи не нападала на інші країни, не захоплювала чужі землі, не вбивала людей інших народів.

На українському прапорі немає крові. Україна завжди лише допомогала іншим державам.

Про це під час брифінгу 7 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми захищаємо наш прапор, бо це наш світогляд. Під жовто-блакитним ми перемагали на олімпіадах. Цей прапор ми розгортали і в космосі, і в Антарктиді. Під нашим національним прапором наші рятівники, пожежники, миротворці, медики, всі інші приходили на допомогу Туреччині, Греції, Ізраїлю, Грузії, Афганістану, Чорногорії, Індії, Італії, Конго та багатьом іншим країнам світу. Ми ніколи не нападали під цим прапором на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали людей інших народів. Ми і терор - різні всесвіти", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав: "На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде".