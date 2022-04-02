"На нашу користь все вирішиться": Арестович анонсував результат війни за 2-3 тижні

Він також переконаний, що російські війська більше не повернуться на північ Київської області.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну чекає дуже важка битва на сході, за Маріуполь. Проте результат війни вирішиться протягом 2-3 тижнів і, швидше за все, на користь України.

Про це Арестович розповів журналістам під час візиту до звільненого від окупантів Ірпеня Київської області 2 квітня, повідомляє "Суспільне".

"Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже. Якщо перша доля війни переважно вирішувалась кампанією на півночі, то зараз друга – на сході. В залежності від її вирішення буде і зрозуміло", – сказав радник голови ОП.

"Я думаю на нашу користь все вирішиться, у них немає резерву на те, щоб продовжувати активно цю фазу. На збір цих резервів – щонайменше 2-3 місяці. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто казав – 2-3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається. Думаю, за три доби вони активно мають піти. І після цього 2 тижні вирішать все", – пояснив Арестович.

Він також висловив переконання, що російські війська не повернуться на північ Київської області.

"Бо щоб сюди повернутися, потрібно щонайменше створити таке саме угруповування, на що вони не здатні, у них немає мобілізаційного потенціалу. А до того ж з чисто військової точки зору, зараз вони переносять зусилля на схід, Маріуполь. Тобто вони через Росію повертаються, а через Бєлгород через Куп'янськ перезапускаються. Але в Бєлгороді з ними постійно щось трапляється", – зауважив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 2 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни можливе лише тоді, коли відбудеться зустріч президентів України та Росії.

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