На нещодавно гарячому напрямку фронту окупанти суттєво знизили кількість штурмів

На Куп'янському напрямку значно знизилася кількість штурмів російських окупантів.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів начальник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак.

За його словами, якщо раніше наші позиції могли штурмувати до десятка разів на день, зараз – 1-2.

"Ворог штурмує малими групами. Вони накопичуються до штурмової групи у кількості до 8-10 осіб у різних посадках, траншеях, норах, бліндажах. І уже тоді дуже жухвало забігають на позиції. Так, зараз знизилася кількість (штурмів - ред.), однак все одно противник не полишає намірів", - зазначив він.

Бицак пояснив, що окупанти штурмують малими групами, бо командування РФ береже броньовану техніку.

"Ворог має таку ділянку фронту, не він не може накопичувати броньовану техніку. Росіяни припинили використовувати броньовану техніку. А щоб здійснити штурм, потрібно проїхатися по чистому полю 15-20 км. Противник зрозумів, що це недоцільно, бо техніка знищується, саме тому вони намагаються штурмувати піхотою", - розповів він.

Нагадаємо, за даними DW, російська армія за 10 км від Покровська. У виданні спрогнозували, що очікує місто.

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