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На Нікопольщині окупанти зруйнували гімназію та житлові будинки: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
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Ворог атакував Нікопольщину: районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду, туди летіли снаряди з важкої артилерії, цілив агресор і дронами-камікадзе.

Вдень 4 грудня свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними Лисака, протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Туди летіли снаряди з важкої артилерії. Цілив агресор і дронами-камікадзе.

"Понівечена гімназія. А ще чотири житлових будинки, три господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили. Люди неушкоджен",- повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно.

Нагадаємо, протиповітряна оборона вдень 28 листопада збила безпілотник окупантів над Дніпропетровською областю.

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Дата публікації
Перегляди
264
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