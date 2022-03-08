На низці держсайтів Росії хакери виставили картинку проти війни з Україною

Під "роздачу" потрапили сайти ФСВП, Мінкульту, Міненерго, "Росатома" та низка інших.
Хакери зламали низку державних сайтів Росії. В IT-армії України зізналися, що це справа рук їхніх колег.
Про це айтівці повідомили в мережі 8 березня.
Зокрема, тепер замість головної сторінки на зламаних сайтах з'являється картинка проти війни з Україною.
"Наші колеги класно попрацювали, сайти ФСВП, Мінкульту, Міненерго, "Росатома" і ще низки інституцій зараз виглядають так!" – йдеться у повідомленні української IT-армії.
На картинці зображена ситуації та поведінка людей в Росії та Україні. Так, на зображенні з росіянами намальований великий натовп людей, який тікає від лише одного силовика. Водночас на картинці з українцями зображена одна людина, яка голіруч зупиняє цілий ворожий танк. Між обома зображеннями стоїть запитання – "why? (чому?)"
Нагадаємо, нещодавно хакери Anonymous зламала російські державні телеканали "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а також сервіси Wink та Ivi. На них транслювалися відео про війну в Україні.
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