"На новеньку LADA не вистачить": Гайдай розповів, скільки окупанти платять мешканцям Луганщини за інформацію

У Луганській області місцевим мешканцям окупанти обіцяють по 60 тисяч рублів (37 102 грн) за інформацію про місцеперебування чоловіків.

Так звану винагороду російські загарбники пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не скасовував.

Про це розповів Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.

За його словами, рідні та сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись.

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"Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "ладу", щоправда, не вистачить, але ж тут і не Росія. Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло", - наголосив Сергій Гайдай.

Російські війська, за даними чиновника, зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але вже майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті. ЗСУ тримають оборону, а підтримка міжнародних партнерів дозволяє робити сюрпризи в тилу.

За минулу добу нашими бійцями відбито 13 атак росіян. Біля шістьох населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів.

"Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки. Ворог атакував із різних боків, подекуди – по два рази на день, але повсюди вимушений був відступити. Ще на двох ділянках бої тривають", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, у Старобільську Луганської області в повітря злетіло чергове авто з колаборантом.

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