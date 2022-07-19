На новій “Ладі” — до сина на кладовище: росіянам показали “плюси” від загибелі дітей на війні з Україною

Пропагандистський сюжет на російському державному телебаченні про те, що за загибель сина, який воював в Україні, сім’я окупанта отримала гарний новий автомобіль, викликав жваву реакцію в соцмережах.

Британський журналіст Френсіс Скарр з ВВС, який займається моніторингом російських ЗМІ, звернув увагу на таке дикунство у своєму дописі у Twitter.

“Ви не змогли б такого вигадати. Вчора російське державне телебачення показало сюжет про несподівані “плюси” втрати сина в Україні. Ви можете купити Ладу з компенсацією від держави!” — написав він.

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Пост також поширили в соцмережі Reddit. Багато хто прокоментував це з гірким сарказмом. Однак один користувач написав: “Ніщо матеріальне не замінить втрачену дитину. На жаль, я сам це знаю з власного досвіду”.

У пропагандистському репортажі на каналі “Росія 1” показано, як батьки убитого російського солдата на новій “Ладі” їдуть на кладовище, де похований їхній син.

У повідомленні йдеться про те, що батьки придбали автомобіль на гроші, отримані від держави після смерті сина. “На згадку про сина ми купили нову гарну машину”, — розповідає батько загиблого Олексія, який, начебто, все життя мріяв мати таку машину.

You couldn't make this up



Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine



You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC — Francis Scarr (@francis_scarr) July 18, 2022

У репортажі йдеться, що покупка машини за так звані “гробові гроші” - це “унікальна допомога для сімей загиблих".

“Перша дорога сім'ї з новою машиною - на кладовище”, - цинічно зауважили на телеканалі “Росія 1”.

Нагадаємо, станом на 18 липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 38,4 тисячі осіб.

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