На новому місці зі старими пацієнтами: як у Дніпрі працює лікарня, яка "переїхала" із Сєвєродонецьку

Лікарі та медсестри, що до останнього рятували пацієнтів на Луганщині, заледве вибралися з-під обстрілів. Росіяни знищили міську лікарню. Але залишилось головне - фахівці, які у незнайомому місці гуртом проводять прийом пацієнтів. Однак тепер вже у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 19:30.

Пані Олена з підвищеним тиском нині на прийомі у свого, сєвєродонецького кардіолога. Але тепер у Дніпрі. У вісімдесят сім років жінка була вимушена тікати з рідного міста, де прожила все життя.

Зізнається: життя під обстрілами, а згодом стрес через переселення - відчутний удар по здоров’ю. Те, що лікарі, до яких ходила у рідномі місті нині відновили прийом у Дніпрі - на жінку діє наче заспокійливе.

“Навіть слово лікує. А коли ти приходиш і бачиш рідне обличчя, хоч це і обличчя лікаря, - це вже терапія. Ми всі живемо надією повернутися і бачити наших лікарів у рідних стінах”, - каже переселенець Євген Кузьменко.

Сєвеєродонецькі медики трималися до останнього, фактично жили у розбитій лікарні, допоки рятувати людей вже стало геть неможливо, - розповідає керівник медзакладу.

“Коли була зруйнована операційна, хірургічний корпус, ми надавали допомогу, стабілізували пацієнтів. І в нас пацієнти виїжджали, попри обстріли, під обстрілами, під мінами виїжджали”, - згадує керівник медзакладу.

Зі всього діагностичного та операційного обладнання вдалося врятувати лише невелику частину, та з ним все ж наважилися відновити роботу лікарні у Дніпрі. Знайшли приміщення, державним коштом. Докупили обладнання та зібрали лікарів. Загалом пацієнтів приймають понад три десятки фахівців. Лікарка-кардіологиня каже: у Дніпрі довелося селитися у гуртожиток, та головне, що знову працює.

“Приходять до нас ті, кого ми лікували там. У них навіть згоріли документи, щось лишилось в комп’ютері. Сьогодні був пацієнт, якого я знаю з 2016 року. Я знаю його проблему. У нього немає ніякої документації. І це треба все відновлювати. І це дуже складно. А я дещо пам’ятаю, можу зателефонувати колегам”, - розповідає лікарка-кардіологиня.

Не лише переселенців, а всіх, хто має потребу, - сєвєродонецька лікарня приймає пацієнтів на звичайних умовах співпраці з Національною службою здоров’я. Аби налагодити роботу, запровадили цілодобові консультації та прийом без вихідних.

Вже почали консультувати в шелтерах для переселенців та готуються відкрити відділення реабілітації та гемодіалізу. Але мріють про те, що вдасться колись повернутися додому і відбудувати свою лікарню в сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з РСЗВ міську раду, палац культури та школу.

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