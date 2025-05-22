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- Війна
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На Новопавлівському напрямку бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках — оглядач
На Новопавлівському напрямку тривають запеклі бої: ворог намагається прорватися через кілька напрямків одночасно, особливо критична ситуація спостерігається в районі Багатиря та Новополя.
Новопавлівський напрямок фронту: бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках. Особливо просіла оборона в районі Новополя.
Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у повідомленні у соцмережах.
Ворог зараз першою чергою намагається повернути втрачений контроль над Дніпроенергією та рухатися з Роздольного на Одрадне.
В Багатирі — складна ситуація. Важко казати про контроль з обох боків, бо українська піхота та піхота ворога позаймали майже все село.
Це небезпечна ситуація, бо полями вздовж р. Вовча окупант аж до Ялти може дійти та додатково ще й оточити Одрадне.
Не менш важливою ділянкою є лінія Шевченко-Новосілка. Вона стримує росіян від виходу на оперативний простір до правого флангу трикутника Філія-Грушівське-Ялта, який є ключовим на всьому новопавлівському напрямку.
Загалом, ворог має успіхи тактичного характеру.
Додатково відмічається накопичення сил та засобів, які будуть залучені в ході літньої кампанії, яка вже стартувала.
Нагадаємо, що також сили оборони постали перед труднощами у логістиці на Покровському напрямку через ворожі екіпажі БПЛА.