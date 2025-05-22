На Новопавлівському напрямку бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках — оглядач

Новопавлівський напрямок фронту: бої високої інтенсивності тривають практично на всіх ділянках. Особливо просіла оборона в районі Новополя.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у повідомленні у соцмережах.

Ворог зараз першою чергою намагається повернути втрачений контроль над Дніпроенергією та рухатися з Роздольного на Одрадне.

В Багатирі — складна ситуація. Важко казати про контроль з обох боків, бо українська піхота та піхота ворога позаймали майже все село.

Це небезпечна ситуація, бо полями вздовж р. Вовча окупант аж до Ялти може дійти та додатково ще й оточити Одрадне.

Не менш важливою ділянкою є лінія Шевченко-Новосілка. Вона стримує росіян від виходу на оперативний простір до правого флангу трикутника Філія-Грушівське-Ялта, який є ключовим на всьому новопавлівському напрямку.

Загалом, ворог має успіхи тактичного характеру.