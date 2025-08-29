На новопавлівському напрямку тривають важкі бої: ворог має суттєві успіхи — оглядач

Російські військові / © Associated Press

На новопавлівському напрямку ситуація залишається надзвичайно складною. Українські захисники намагалися покращити свої позиції на окремих ділянках, проте ворог активно продовжує наступальні дії по всій лінії фронту. Подекуди нашим воїнам вдалося відсунути окупантів, проте це були обмежені контратаки з метою укріплення оборони на 2–3 лініях.

Про це інформує 29 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

Нині російські війська повністю утримують ініціативу. Складність додає і місцевість — у разі прориву до Новопавлівки ворог міг би розгорнути наступ на павлоградському напрямку, де відкритий степ значно ускладнює оборону. Втім, цього не сталося, і українські воїни роблять усе, щоб не допустити виходу загарбників на оперативний простір.

Найнебезпечнішою залишається ділянка в районі перетину Донецької, Запорізької та Дніпровської областей. Саме там окупанти зосередили зусилля та мають певні успіхи. За наявною інформацією, перекидання 76-ї пдд РФ на Запорізький напрям пояснює, чому ця ділянка фронту нині у пріоритеті ворога. Мета окупантів — прорватися в тил українських оборонців Гуляйполя.

Нагадаємо, 26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні зміни на прикордонних ділянках Сумщини та Харківщини. За його словами, основна боротьба триває на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Зауважимо, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували інформацію про нібито окупацію ворогом сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині.