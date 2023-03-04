На оборону Бахмута направили елітні підрозділи ЗСУ: розвідка Британії про запеклі бої в районі

Україна укріплює Бахмут на Донеччі елітними підрозділами ЗСУ. Адже оборона міста зазнає все більш серйозного тиску. У Бахмуті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Про повідомило Міністерство оборони Великоъ Британії.

Британські розвідники наголошують, що Україна підсилює район елітними підрозділами. Протягом останніх 36 годин два ключових мости були зруйновано. Зокрема, важливу переправу, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

"Утримувані Україною маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими", - зазначають у Міноборони.

У зведенні наголошують, що сили регулярної російської армії та групи "Вагнера" продовжили наступ на північні околиці міста, які нині є утримуваним Україною виступом, вразливим для російських атак із трьох сторін.

Оборона Бахмута

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму новому звіті повідомляють, що наразі запеклі бої перемістились в промзону та на схід і південь Бахмута. Також наголшується, що Збройні сили України створюють умови для контрольованого відступу з міста.

Тим часом Пентагон наголошує, що ЗСУ продовжують утримувати Бахмут та утримують рубежі. Втім, ситуація в районі залишається нестабільною.

Своєю чергою, The Telegraph пише, наступ Росії "загруз у багнюці". Оскільки цьогоріч в Україні рано почалася весняна відлига. Нсприятливі погодні умови для окупантів особливо завадять зусиллям Росії в Бахмуті.

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