На "очі" фронту: терміновий збір для аеророзвідників з Очакова

Станом на зараз вдалося зібрати 49 тисяч гривень, ціль - 98 тисяч гривень.
Відкрили терміновий збір на дрон "Мавік" для аеророзвідників, які перебуває під Очаковим.
Через велику інтенсивність бойових дій та артилерійських обстрілів зросли втрати дронів. Хлопці вимушені купляти їх за свій кошт, адже від цього залежить не лише успіх на фронті, а і життя та здоров'я мирних жителів.
Станом на зараз вдалося зібрати 49 тисяч гривень. Залишилося ще небагато, але кожна секунда на фронті - безцінна. Тож давайте допоможемо закрити збір!
Ціль: 98 000 гривень
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Клабан Олександр