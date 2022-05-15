На Одещині через шторм винесло на берег ворожу морську міну – оперативне командування "Південь"

На Одещині через шторм винесло на берег ворожу морську міну – оперативне командування "Південь"

Це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод. Тож, поточна оперативна обстановка на Півдні України.

На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій, удосконалює інженерне облаштування своїх позицій, при чому на стільки бажаючи закріпитися, що застосовує залізобетонні конструкції. Однак, активних наступальних дій не веде.

Пр це повідомляє оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”.

Водночас, по Миколаївщині знов завдали ракетного удару. Продовжуються спроби руйнування промислової інфраструктури. Втрат серед місцевого населення немає.

"Ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння та авіацією Повітряних сил України знищено 20 рашистів, 3 склади ворожих боєприпасів в різних областях, броньована та автомобільна техніка й самохідна артилерійська установка", – зазначило командування.

В Чорному морі продовжує перебувати два кораблі – носії крилатих ракет – та 5 великих десантних кораблів. Психологічний тиск та загроза ракетних ударів з моря актуальності не втрачають.

На Одещині штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу ворожу морську міну. Ситуація під контролем відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ. Міну буде знешкоджено фахівцями підривної команди.

Однак, це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод.

"Не варто забувати й про те, що силами оборони вжито заходів протидії, тож південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, а значить і зона небезпеки. Будьте мудрими і свідомими, бережіть себе і разом збережемо Україну", – зазначило командування.