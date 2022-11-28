На Одещині чоловік знайшов на дорозі згорток, який вибухнув: постраждалому відірвало пальці

В Одеському районі на невідомому предметі підірвався чоловік. Він знайшов згорток на дорозі, який згодом здетонував.

В Одеському районі чоловік на дорозі знайшов згорток. Коли він почав його розвертати, невідомий пристрій вибухнув.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як стало відомо, 55-річний чоловік на дорозі знайшов невідомий згорток. Коли почав його розбирати, той вибухнув. Внаслідок чого місцевому мешканцю відірвало три пальці. Його госпіталізували.

“Шановні одесити та мешканці Одещини. Хоча наш регіон і не знаходиться на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей. У разі, якщо ви побачили підозрілий предмет, телефонуйте в Національну поліцію та рятувальникам ДСНС”, - наголосили в Центрі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що на трасі Одеса-Рені, неподалік села Утконосівка, зіткнулися два бензовози. Один водій загинув, іншого госпіталізували з тяжкими травмами.

Читайте також: