На Одещині евакуювали село і підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям: як регіон готується дати відсіч

На Одещині евакуювали село і підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям: як регіон готується дати відсіч

Сама Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів

Одещина готується дати відсіч ворогу, який не полишає спроб проникнути в регіон водою та суходолом. Окрім десанту з моря та повітряної загрози з’явилася ще одна небезпека. Російський анклав - невизнане Придністров’я - вимагає визнання, адже сусіди Україна і Молдова подали заявки в ЄС. І Росія може цим скористатися, бо має у Придністров’ї свої війська.

Про це йдеться в ТСН.

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По кілька разів на день ворог з неба намагається промацати слабкі сторони оборони регіону. Над курортною Затокою протиповітряна оборона знищила російський літак, який бомбив селище. Через небезпеку повторних ударів місцева влада вирішує терміново евакуювати ціле село. З міста Білгород-Дністровського вивозять дітей сиріт.

«Шановні громадяни державна служба надзвичайний ситуацій проводить евакуацію. Беріть необхідні речі та збирайтеся в будинку культури», - звучить у гучномовець.

А військові готуються відбивати ворожий морський десант. За 40 кілометрів від Чорноморська помітили два російські десантні кораблі. Місцеві жителі вже кілька днів виходять на пляжі - набирають у мішки пісок і укріплюють берегову лінію.

А у відкритому морі вперше в історії військово-морських сил України наш військовий корабель збив з облавка ракетою літак російських нацистів.

На кордоні з невизнаним Придністров'ям пролунав вибух. Українські військові підірвали залізничним міст, аби Росія не почала перекидати через кордон бойову техніку так званих миротворців з Тирасполя. Автомобільні пункти пропуску на цій ділянці україно-молдовського кордону вже кілька днів не працюють.

Сама Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів. Та періодично відправляє гуманітарні конвої в сусідні міста, де точаться бої. Днями сюди прибуде допомога з Німеччини.

«Це є пряма допомога Одесі. До нас везуть продукти харчування тривалого зберігання, що дозволить нам формувати надалі стратегічний запас міста», - каже міський голова Геннадій Труханов.

Поки ж місто намагається жити звичайним життям. Працює громадський транспорт, комунальні служби, базари та крамниці. А ще сьогодні над містом помітили веселку. Всі сподіваються - це знак, що війна швидко закінчиться.