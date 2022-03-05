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На Одещині евакуювали село і підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям: як регіон готується дати відсіч

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На Одещині евакуювали село і підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям: як регіон готується дати відсіч

Сама Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів

Одещина готується дати відсіч ворогу, який не полишає спроб проникнути в регіон водою та суходолом. Окрім десанту з моря та повітряної загрози з’явилася ще одна небезпека. Російський анклав - невизнане Придністров’я - вимагає визнання,  адже сусіди Україна і Молдова подали заявки в ЄС. І Росія може цим скористатися, бо має у Придністров’ї свої війська.

Про це йдеться в ТСН.

По кілька разів на день ворог з неба намагається промацати слабкі сторони оборони регіону.  Над курортною Затокою протиповітряна оборона  знищила російський літак, який бомбив селище.  Через небезпеку повторних ударів  місцева влада вирішує терміново евакуювати ціле село. З міста Білгород-Дністровського вивозять дітей сиріт.

«Шановні громадяни державна служба надзвичайний ситуацій проводить евакуацію. Беріть необхідні речі та збирайтеся в будинку культури», - звучить у гучномовець.

А військові готуються відбивати ворожий морський десант. За 40 кілометрів від Чорноморська помітили два російські десантні кораблі. Місцеві жителі вже кілька днів  виходять на пляжі -  набирають у мішки пісок і укріплюють берегову лінію.

А у відкритому морі вперше в історії військово-морських сил України наш військовий корабель збив з облавка ракетою літак російських нацистів.

На кордоні з невизнаним Придністров'ям пролунав вибух. Українські військові підірвали залізничним міст, аби Росія  не почала перекидати через кордон бойову техніку так званих миротворців з Тирасполя. Автомобільні пункти пропуску на цій ділянці україно-молдовського кордону вже кілька днів не працюють.

Сама Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів. Та періодично відправляє гуманітарні конвої в сусідні міста, де точаться бої. Днями сюди прибуде  допомога з Німеччини. 

«Це є пряма допомога Одесі. До нас везуть продукти харчування тривалого зберігання, що дозволить нам формувати надалі стратегічний запас міста», - каже міський голова Геннадій Труханов.

Поки ж місто намагається жити звичайним життям. Працює громадський транспорт,  комунальні служби,  базари та крамниці. А ще сьогодні над містом помітили веселку. Всі сподіваються - це знак, що війна швидко закінчиться.

Російський анклав - невизнане Придністров'я - вимагає визнання

Російський анклав - невизнане Придністров'я - вимагає визнання

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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