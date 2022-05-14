На Одещині правоохоронці посилили контроль кордону з невизнаним Придністров'ям: яка причина

На Одещині правоохоронці посилили контроль кордону з невизнаним Придністров'ям: яка причина

На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму.

У прикордонних районах Одеської області проводяться додаткові фільтраційні заходи.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи", - сказав Назаров.

Військові просять ставитися до посилених заходів безпеки з розумінням і враховувати інтенсивність проходження на пропускних пунктах.

Нагадаємо, що на острові Зміїний російські окупанти намагаються встановити свої системи протиповітряної оборони. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчука, у Придністров'ї також відбувається "імітація певних рухів", однак Україна контролює ситуацію.

Чи розглядає військово-політичне керівництво України можливого удару з боку Придністров'я – Михайло Подоляк

Читайте також: