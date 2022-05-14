На Одещині правоохоронці посилили контроль кордону з невизнаним Придністров'ям: яка причина

На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму.
У прикордонних районах Одеської області проводяться додаткові фільтраційні заходи.
Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи", - сказав Назаров.
Військові просять ставитися до посилених заходів безпеки з розумінням і враховувати інтенсивність проходження на пропускних пунктах.
Нагадаємо, що на острові Зміїний російські окупанти намагаються встановити свої системи протиповітряної оборони. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчука, у Придністров'ї також відбувається "імітація певних рухів", однак Україна контролює ситуацію.
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