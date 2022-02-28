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На Одещині прикордонники затримали диверсантів, які фіксували дії і позиції захисників

На Одещині прикордонники затримали диверсантів, які фіксували дії і позиції захисників

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На Одещині прикордонники затримали диверсантів, які фіксували дії і позиції захисників

В телефоні чоловіків суцільні російські боти.

На одному з одеських блокпостів прикордонники викрили двох чоловіків, які є членами диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляють МВС.

Чоловіки здійснювали фото та відеофіксацію дій наших захисників. Їх виявили охоронці кордону поблизу своїх оборонних споруд в Одесі.

"Під час перевірки особистих речей чоловіків прикордонники виявили в телефонах затриманих значну кількість інформації про розташування наших сил та засобів і листування через мобільні додатки з невідомими особами, що свідчить про належність їх до диверсійно-розвідувальних груп противника", - зазначили у відомстві.

На Одещині прикордонники затримали диверсантів ▪️На одному з одеських блокпостів прикордонники викрили двох чоловіків,...

Опубліковано МВС України Понеділок, 28 лютого 2022 р.

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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