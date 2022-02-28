На Одещині прикордонники затримали диверсантів, які фіксували дії і позиції захисників

В телефоні чоловіків суцільні російські боти.

На одному з одеських блокпостів прикордонники викрили двох чоловіків, які є членами диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляють МВС.

Чоловіки здійснювали фото та відеофіксацію дій наших захисників. Їх виявили охоронці кордону поблизу своїх оборонних споруд в Одесі.

"Під час перевірки особистих речей чоловіків прикордонники виявили в телефонах затриманих значну кількість інформації про розташування наших сил та засобів і листування через мобільні додатки з невідомими особами, що свідчить про належність їх до диверсійно-розвідувальних груп противника", - зазначили у відомстві.