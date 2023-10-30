На Одещині рецидивіст намагався "прорвати" кордон і переправити ухилянтів до невизнаного Придністров’я

Для пошуку ухилянтів вони створили спеціальний телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

Правоохоронці затримали на Одещині рецидивіста, який намагався “прорвати” кордон, щоб вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці нейтралізували міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.

“Внаслідок спецоперації на “гарячому” затримано організатора банди. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався “прорвати” держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я. За таку “послугу” зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тисяч американських доларів. Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої “ПМР”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що для пошуку вони створили спеціальний телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

“На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон. Зловмисники “гарантували” потенційним призовникам, що переправлять їх до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів через “придністровське” квазіутворення. Організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини як “перевалочний пункт” для збору ухилянтів”, - зазначили в СБУ.

Вже згодом ухилянти проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон, а також відпрацьовували алгоритм дій на випадок затримання правоохоронцями.

“Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці”, - наголосили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, що СБУ затримала чоловіків, які намагалися продати криміналітету в Україні зброю російських окупантів на мільйони гривень.

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