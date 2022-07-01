На Одещині російські ракети знищила під'зд багатоповерхівки і базу відпочинку: відомо про 6 загиблих і 7 поранених

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі .
Російські окупанти завдали ракетного удару по території Одещини. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі .
Про це повідомив пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, ракетний удар росіяни завдали літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.
Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі .
"В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини", - повідомив Братчук.
Наразі триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині.
На базі відпочинку загорання на виявлено, є лише руйнування. Відомо про постраждалих, їхня кількість уточнюється.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.
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