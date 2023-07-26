На Одещині та Миколаївщині на пляжах здетонували міни – є пошкодження

Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки.

На пляжах у Миколаївській та Одеській областях стався самовільний підрив морських мін.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

Так, ввечері 25 липня на Чорноморське узбережжя на Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.

"Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

А вже вранці 26 липня, неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

"Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", - попередили в ОК "Південь".

Нагадаємо, внаслідок бойових дій Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів.

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