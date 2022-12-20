На Одещині виявили понад 120 дельфінів, які загинули через використання гідролокаторів кораблями РФ

З трупів тварин фахівці відібрали зразки та направили до спеціалізованих інститутів в Італії та Німеччині, які повинні дати відповідь щодо причин їхньої смерті.

На Одещині від 24 лютого виявлено понад 120 дельфінів, які загинули через використання гідролокаторів кораблями РФ.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на заяву керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенко.

Костенко зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну люди знаходять на березі Чорного моря в Одеському регіоні багато загиблих китоподібних та живих тварин, які викинулись на суходіл.

"Це свідчить про нетипову поведінку тварин, які отримали акустичну травму", - сказав він.

Керівник Одеської обласної прокуратури додав, що аналогічні факти фіксуються в інших країнах, зокрема Румунії, Болгарії та Туреччині.

За словами Костенка, ведеться розслідування за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України — за фактом масової загибелі дельфінів на узбережжі Чорного моря на Одещині.

За даними керівника прокуратури, з трупів тварин фахівці відібрали зразки та направили до спеціалізованих інститутів в Італії та Німеччині, які повинні дати відповідь щодо причин смерті цих тварин.

"Але основна версія слідства – отримання дельфінами акустичних травм через масове застосуванням сонарів (гідролокаторів) на кораблях Збройних сил РФ", - сказав прокурор.

На думку фахівців, такі пристрої пошкоджують органи слуху дельфінів і це призводить до їх гибелі.

Наразі слідчі очікують результатів експертизи.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби.

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