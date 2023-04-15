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На Одещині військові знищили морську міну, яку несло до пляжу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
185
Час на прочитання
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На Одещині військові знищили морську міну, яку несло до пляжу

Фото: ДСНС

У Чорному морі все ще залишається небезпека через ворожі міни.

В Одеській області українські військові знищили чергову дрейфуючу міну, яку несло до одного з пляжів. 

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь". 

"У напрямку одного з пляжів Одещини з відкритого моря хвилями несло чергову морську міну. Завдяки вчасному виявленню і оперативному реагуванню, її вдалось контрольовано знищити на достатній відстані від берега", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також розповіли, що обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається стабільно складною, але контрольованою.

Нагадаємо, в Одеському районі, у селі Сичавка здетонувала морська міна, внаслідок пошкоджено дачний будинок на узбережжі. 

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Перегляди
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