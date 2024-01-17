На Одещині засудили співробітника судноремонтного заводу, який "зливав" дані про енергооб’єкти та порт – подробиці

На Одещині суд виніс вирок співробітнику судноремонтного заводу, який передавав Росії дані про енергооб’єкти та морський порт Ізмаїла. Зрадника визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), він проведе за ґратами 15 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.

Ворога цікавили координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

Коли зрадник перебував на робочому місці – він збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден до місцевого порту та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Нагадаємо, на Кіровоградщині впіймали зрадника, який шпигував за літаками та аеродромами ЗСУ.

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