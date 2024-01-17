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На Одещині засудили співробітника судноремонтного заводу, який "зливав" дані про енергооб’єкти та порт – подробиці

На Одещині засудили співробітника судноремонтного заводу, який "зливав" дані про енергооб’єкти та порт – подробиці

На Одещині засудили співробітника судноремонтного заводу, який "зливав" дані про енергооб’єкти та порт – подробиці

На лаві суда – співробітник судноремонтного заводу, який "зливав" дані РФ / Фото: Офіс генерального прокурора

Співробітник судноремонтного заводу шпигував на користь Росії.

На Одещині суд виніс вирок співробітнику судноремонтного заводу, який передавав Росії дані про енергооб’єкти та морський порт Ізмаїла. Зрадника визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), він проведе за ґратами 15 років з конфіскацією майна.  

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл.

Ворога цікавили координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу, їх фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість особового складу.

Коли зрадник перебував на робочому місці – він збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу.

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден до місцевого порту та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Нагадаємо, на Кіровоградщині впіймали зрадника, який шпигував за літаками та аеродромами ЗСУ.

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