На Одещині засудили зрадника, який доносив окупантам про результати їхніх ракетних бомбардувань (фото)

На Одещині затримано і засуджено коригувальника ракетних обстрілів армії РФ.

Зрадника засудили до п’яти років позбавлення волі.

Про це інформує СБУ в Одеській області.

Російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман, було затримано ще в червні цього року. Зрадник доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби про результати обстрілів окупантів через закриті канали зв’язку.

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Ворога цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування.

"Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.



Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок – 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, для коригувальників вогню окупантів змінили процедуру запобіжного заходу.

Як повідомлялося, СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю.

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