На Одещині затримали двох "спринтерів"-ухилянтів: не змогли втекти, бо застрягли у рові (відео)

Прикордонники затримали двох "бігунів" біля кордону.
На Одещині затримали двох "бігунів"-ухилянтів, які не змогли подолати протитранспортний рів.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів. Спустились до нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги", - йдеться у повідомленні.
На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.
Нагадаємо, стало відомо, скільки ухилянтів щоденно переходить кордон з Молдовою і хто на цьому заробляє.
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