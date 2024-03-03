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На Одещині затримали двох "спринтерів"-ухилянтів: не змогли втекти, бо застрягли у рові (відео)

На Одещині затримали двох "спринтерів"-ухилянтів: не змогли втекти, бо застрягли у рові (відео)

Ухилянти, яких затримали біля кордону на Одещині / Фото: скриншот

Прикордонники затримали двох "бігунів" біля кордону.

На Одещині затримали двох "бігунів"-ухилянтів, які не змогли подолати протитранспортний рів.

Про це повідомляє ДПСУ.    

"Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів. Спустились до нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги", - йдеться у повідомленні.

На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, стало відомо, скільки ухилянтів щоденно переходить кордон з Молдовою і хто на цьому заробляє.

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