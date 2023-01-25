НАБУ та САП викрили мера міста та депутата на Одещині: голова ОВА розкрив деталі

Посадовців намагалися отримати хабар у вигляді 50 тисяч доларів США

НАБУ і САП 25 січня затримали голову Рейнівської міської ради Ігоря Плехова та депутата Івана Подойлова. Посадовці "погоріли" на хабарі. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив інформацію.

Про це він написав у своєму telegram-каналі.

Марченко закликав дочекатися рішення суду. Проте підкреслив, що "прецедент говорить сам за себе".

"НАБУ і САП викрили "на гарячому" мера міста Рені Ігоря Плехова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова під час отримання ними неправомірної вигоди у вигляді 50 тисяч доларів США. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення їм про підозру", – заявив він.

Голова Одеської ОВА додав, що на сьогодні не всі розуміють, чим насправді повинні займатись на своїх посадах держслужбовці.

"Тож закликаю всіх посадових осіб незалежно від займаної посади виконувати свої обов’язки та працювати на благо мешканців Одещини і перемогу, а не створювати подібні ганебні прецеденти", – додав голова області.

Нагадаємо, що 24 січня НАБУ і САП викрили на хабарництві голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

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