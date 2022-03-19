На Одещині затримали росіянина, який збирав інформацію про бойові позиції

Зловмисник поводив себе підозріло та уникав зустрічі з військовослужбовцями.
Правоохоронці на Одещині затримали громадянина РФ, який збирав інформацію про українські бойові позиції.
Його було доставлено до місцевого відділу поліції.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Під час затримання у зловмисника виявили мобільний телефон з фотографіями бойових позицій, блокпостів та колон військової техніки Національної гвардії.
Громадянин виявився уродженцем країни-окупанта.
Нагадаємо, на Рівненщині СБУ затримала колаборанта та бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".
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