На Одещині затримали "ухилянта", переодягненого у жіноче вбрання та перуку (відео)

На Одещині затримали "ухилянта", переодягненого у жіноче вбрання та перуку (відео)

Мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови.

Військовозобов'язані чоловіки дедалі більше придумують смішні способи втекти з України за кордон. Цього разу такого "ухилянта" затримали на Одещині. Хлопець замаскувався під жінку, але йому це не допомогло. На прикордонні посту його викрили правоохоронці та прикордонники.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та опублікувала відео викриття.

"На Одещині на контрольному посту прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили в таксі 26-річного українця. Мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", - зазначає пресслужба ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка оформили документи адмінпровадження та поінформували територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, в Одеській області затримали "ухилянтів", яких хотіли переправити за кордон місцеві мешканці. Сімох чоловіків затримано.

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