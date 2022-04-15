На Одещині затримали "ухилянтів", які намагались втекти з України: фото

Жителі Харкова та Чорноморська намагались незаконно виїхати з України.
В Одеській області затримали "ухилянтів", яких хотіли переправити за кордон місцеві мешканці. Сімох чоловіків затримано.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
"Троє одеситів за 2 – 5 тисяч доларів обіцяли своїм "клієнтам" безпечно дістатися до сусідньої країни. В автомобілі, який рухався до кордону з Молдовою, перебувало 7 громадян України. Усі "пасажири" – жителі Харкова та Чорноморська, віком від 30 до 50 років, які є військовозобов'язаними", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники затримали всіх учасників правопорушення. Триває слідство.
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