На Одещині затримали зловмисника, який організував схему незаконного перетину кордону чоловіками

На Одещині затримали зловмисника, який організував схему незаконного перетину кордону чоловіками

Чоловік, з метою приховування своїх незаконних дій, записався до лав територіальної оборони.

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками контррозвідки СБУ та працівниками ДБР затримали організатора каналу переправлення осіб через кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Заручившись підтримкою ще одного з таких «добровольців», зловмисник на власному автомобілі намагався перевезти двох військовозобов’язаних осіб на територію Молдови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік, з метою приховування своїх незаконних дій, записався до лав територіальної оборони одного із прикордонних населених пунктів.

За таку послугу він взяв з кожного громадянина по 5000 євро.

Нагадаємо, за добу кількість людей, які виїхали з України, суттєво знизилась.

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