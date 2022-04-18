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На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку

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На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Збили українські військові російський безпілотник 18 квітня.

У російській армії на один безпілотний літальний апарат, найімовірніше, це був "Орлан-10", стало менше. Повітряні Сили ЗСУ збили у небі на Одещиною ворожий безпілотник.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Сьогодні, 18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередню добу українські захисники знищили літак, три вертольоти та безпілотник росіян.

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